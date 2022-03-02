محمد بن مسعود - الدمام - الامارات تطلق عملية تشكيل الوية عسكرية جديدة في هذه المنطقة لابناء هذه المحافظات

أفادت مصادر عسكرية خاصة لموقع كريتر سكاي ان دولة الإمارات بدأت بتشكيل ألوية عسكرية جديدة بالمخا تحت مسمى ألوية المغاوير و اوضحت المصادر ان التشكيل الجديد شمل ابناء تعز ولحج والضالع و إب تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً و أكدت المصادر أن هذه التشكيلات العسكرية تخضع لقيادة طارق صالح قائد م المقاومة الوطنية

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