محمد بن مسعود - الدمام - عاجل : الحكومة الاوكرانية تكشف عن الجهة المتورطة في عملية لاغتيال الرئيس الاوكراني

كشفت الحكومة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن الجهة التي تقف وراء تنفيذ عملية لاغتيال الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلنيسكي. وقال رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني، إن مجموعة شيشانية ارسلت لتنفيذ عملية لاغتيال الرئيس الأوكراني في العاصمة كييف تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأكد إحباط العملية التي نفذتها مجموعة شيشانية، لاغتيال الرئيس زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف. مشيرا إلى أنه تم إحباط محاولة اغتيال زيلينسكي، والقضاء على جميع أفراد المجموعة الشيشيانية التي أرسلت لقتل الرئيس الأوكراني.

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