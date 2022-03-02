محمد بن مسعود - الدمام - ورد الان : هذا ماعثر عليه صياح اليوم في سواحل محافظة المهرة …شاهد الصورة

عثر صيادون يمنيون، الثلاثاء، على حوت عنبر ضخم نافق قبالة راس فرتك بمحافظة المهرة (شرقي اليمن).

وقال رئيس جمعية حلفون لحماية الحياة الفطرية المهندس محمد الغرابي، إن الحوت من نوع “Physeter microcephalus لينيوس، 1758″، وهي حيتان نافثة.

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وأضاف الغرابي، أن الصيادين من مديرية الريدة وقصيعر (تتبع محافظة حضرموت) وعثروا على الحوت على بعد 50 ميلاً من ساحل رأس فرتك بمحافظة المهرة.

وأوضح أن طول الحوت يبلغ حوالي 15.5 مترا، وهو من أشهر وأكبر أنواع الحيتان المسننة، ويقتات على الحبار العملاق بشكل رئيسي، ويصل معدل طول الذكور البالغة منه 16مترا، كما قد يتجاوز ذلك وصولاً إلى 20.5 مترا، ويمثل الرأس حوالي ثلث طول الجسم.

وأشار الغرابي إلى أن الحوت عثر عليه نافقاً دون أن يكون وقع في شباك (صيد عرضي)، مشيرا الى أن الشباك الظاهرة حول جثة الحوت في الصورة وضعت لتسهيل سحبه الى الساحل.