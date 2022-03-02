شكرا لقرائتكم خبر عن عسير.. تدشين فعاليات «اليوم العالمي للدفاع المدني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن وكيل إمارة منطقة عسير محمد بن جريس اليوم، فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني"، الذي نظمته مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، تحت شعار "سلامة الإنسان بناء ونماء"، في مجمع الراشد مول بأبها.

واطلع وكيل الإمارة على المعرض المصاحب الذي يشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية، وتقدم الرسائل التوعوية المنشورة والمرئية للتعريف بأهمية سلامة المنشآت، والسلامة المهنية، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المواطن والمقيم، إلى جانب استعراض لأدوات السلامة البحرية أثناء التنزه، وأجهزة السلامة المنزلية.

بدوره أكد مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير اللواء الدكتور عبدالعزيز بن صالح الزهراني أهمية تفعيل اليوم العالمي للدفاع المدني كل عام للتعريف بالدور المناط برجال الدفاع المدني في حماية الوطن والمواطن ومقدراته، ورفع مستوى الوعي الوقائي لدى المواطن والمقيم بكل ما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات، ويعزز الوعي الوقائي من خلال عدد من المعارض المقامة في المنطقة والمحافظات التابعة لها، مشيراً إلى أن البرامج المقامة التي تستمر لمدة ثلاثة أيام تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والوقاية من المخاطر، وتهيئة المناخ المناسب للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات، وبث الرسائل التوعوية، والتعريف بأهمية سلامة المنشآت، والسلامة المهنية، والتوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى ترسيخ مفاهيم وثقافة السلامة لدى المجتمع.