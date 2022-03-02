شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين فعاليات «سلامة الإنسان بناء ونماء» بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم فعالية الاحتفاء باليوم العالمي للدفاع المدني، والمعرض التوعوي المصاحب تحت عنوان "سلامة الإنسان بناء ونماء" والذي تستضيفه جامعة حفر الباطن .

وتهدف الفعالية التي شارك فيها عدد من الجهات ذات العلاقة إلى ترسيخ مفاهيم الوعي الوقائي لكافة شرائح المجتمع، وتعزيز قيم المشاركة المجتمعية، وذلك من خلال تفعيل الشاشات، وعدد من الأنشطة والجهود التوعوية، والمشاركة في الفعاليات والمعرض المصاحب لهذه المناسبة، التي تعرف بالدور المحوري والمهم لأبطال الدفاع المدني في حفظ وسلامة المجتمع من تداعيات الكوارث والأخطار بعد مشيئة الله تعالى .