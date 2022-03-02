شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم .. سماء غائمة ورياح نشطة على مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة. وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 10-30 كم/ساعة, وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.