شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل 13 عيادة قلب في مستشفيات القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن تجمع القصيم الصحي من تشغيل 13 عيادة قلب بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم؛ لخدمة المرضى عبر تقنية الطب الاتصالي، مع أطباء مركز القلب في المستشفيات الطرفية؛ وذلك لتسهيل حصول المستفيد على الخدمات الصحية بكل يسر وسهولة، من خلال أقرب مستشفى له، دون الحاجة إلى مراجعة المركز. يذكر أن جميع العيادات تخضع للإشراف المباشر من مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم، بحيث يقوم طبيب مركز القلب بالاطلاع على الحالة، وعند الحاجة لتحويلها إلى المركز يقوم طبيب المركز بقبول المريض، وأخذ الفحوصات الطبية المتبعة كاملة، ثم البدء بالخطة العلاجية المناسبة لكل مريض