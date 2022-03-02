إطلاق نار في موقع نووي بمدينة واشنطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

ذكر مسؤولون أن أعيرة نارية أطلقت أمس الثلاثاء في موقع إنتاج نووي تم إخراجه من الخدمة في مدينة واشنطن، على الرغم من أنه لم يتم العثور على مطلق النار أو ضحايا على الفور.

وذكر مكتب عمدة مقاطعة بنتون في بيان نقلته شبكة (إن بي سي نيوز) الأمريكية أن الحادث وقع في موقع هانفورد (حوالي 20 ميلا شمال غرب كينيويك).

ولكن بعد دقائق من البيان المبدئي قالت الإدارة إنه لم يتم تحديد مكان أي ضحايا داخل المبنى أو أي دليل في الوقت الحالي على إطلاق نار.

وقال مديرو وزارة الطاقة في موقع هانفورد إن السلطات “لم تعثر على أي دليل على إطلاق نار أو إصابات”.