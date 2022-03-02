محمد بن مسعود - الدمام - شاب يتوفى من شدة الفرح بعد إلغاء حكم الإعدام بحقه

في حادثة غريبة من نوعها، توفي رجل إيراني مدان بتهمة القتل إثر فرحته الشديدة بخبر إلغاء حكم الإعدام عليه، بعد أن أصدرت المحكمة قرارها بالعفو عنه.

وأوضحت صحيفة “همشهري” الإيرانية، أن رجلا يدعى أكبر البالغ من العمر 55 عامًا، من سكان مدينة “بندر عباس” جنوب إيران، كان قد ارتكب جريمة قتل عام 2004، وفق (المصري اليوم).

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وخلال المحاكمة قد سامح والدي الضحية الرجل أيضًا، مما غمره بسعادة مفرطة أدت إلى إصابته بجلطة، وتوفى بعد ساعة من نقلة إلى المستشفى.

وأشارت الصحيفة إلى أن “أكبر” قضى كل هذه السنوات في خوف من تنفيذ حكم الإعدام بحقه بسبب ارتكابه لجريمة قتل وهو في سن الـ37 عامًا، مما جعل مسوؤلين مجلس تسوية المنازعات والمشاكل في بندر عباس، يحاولوا إقناع أهل الضحية بالعفو عن “أكبر”.