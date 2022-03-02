عاجل | 21 ألف سيارة شوهت المدن

فيما بدأت أمس المهلة التصحيحية التي أعلنتها الإدارة العامة للمرور، لملّاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم والاستفادة من المهلة التصحيحية لمدة عام، أزالت الأجهزة المعنية بالبلديات 20.891 ألف سيارة تالفة ومهملة من الشوارع العامة والميادين بـ 8 مناطق، خلال الـ 10 شهور الماضية طبقا لإحصاء أجرته «دوت الخليج» خلال تلك الفترة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث عدد السيارات التالفة والمهملة التي تمت إزالتها، بواقع 15.963 ألف سيارة، تلتها المنطقة الشرقية بإزالة 1627 ألف سيارة تالفة، ومن بعدها جاءت منطقة تبوك بعدد 1312 سيارة تالفة ومهملة.

وأزالت الأمانات 792 سيارة تالفة بمنطقة الباحة، و728 بعسير و256 بمنطقة جازان و113 بالشمالية، و100 بالجوف كما هو معلن ومنشور عن الضبطيات.

وتتابع الفرق الميدانية التابعة للأمانات هذه المخالفات بصورة مستمرة لإزالتها أولا بأول، نظرا لما تسببه من تشوه بصري للأحياء والشوارع، بما يسهم في تعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة.

الإزالات بـ 8 مناطق

2021

أبريل

القريات

البلدية تزيل أكثر من 100 سيارة ومركبة متهالكة ومهملة

الأحساء

رفع المركبات التالفة والمهملة لمعالجة 1300 تشوها بصريا

يوليو

جدة

رفع 168 سيارة مهملة وتالفة بجدة خلال شهر لتسهيل الحركة المرورية ومعالجة المشهد البصرية.

رفع 169 سيارة مهملة وتالفة، وذلك ضمن جهود الأمانة ومساهمتها في تسهيل الحركة المرورية ومعالجة المشهد البصرية.

الجوف

رفع 100 سيارة تالفة خلال 3 أيام

أغسطس - سبتمبر

مكة المكرمة

رفع 2205 من السيارات المهملة والتالفة والهياكل والمعدات من المحاور والشوارع المستهدفة ونقل 1543 سيارة من قبل ملاكها

رصد2531 سيارة تالفة بأحياء وشوارع مكة تشكل خطرًا أمنيًّا وبيئيًّا وتشوُّهًا بصريًّا يستوجب رفعها ضمن نطاق 8 بلديات

الخبر

رفع 327 سيارة تالفة خلال شهر من 26 أغسطس إلى 26 سبتمبر

تبوك

إزالة 1312 مركبة مهملة وهياكل تالفة ومعدات متعطلة من المحاور والشوارع الرئيسية بالمنطقة

أكتوبر

عسير

رفع 340 مركبة تالفة ومهملة، خلال 30 يومًا

جدة

رفع 5240 سيارة تالفة من الطرق وداخل الأحياء

رفحاء - لينة

رفع 13 سيارة تالفة من الأحياء السكنية والطرق العامة.

2022

يناير

جازان

معالج التشوهات البصرية في صبيا ورفع 256 سيارة تالفة ومهملة في الشوارع والطرقات

عسير

إزالة 388 مركبة تالفة ومهملة خلال شهر

فبراير

الباحة

إزالة 792 سيارة تالفة، ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري وبرنامج جودة الحياة

العاصمة المقدسة

5650 سيارة خربة وهياكل تالفة