القبض على شخصين بحوزتهما 987 قرص إمفيتامين

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن قوة المهمات والواجبات الخاصة قبضت على مواطنين بحوزتهما 987 قرص إمفيتامين مخدر، بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما لجهة الاختصاص.



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