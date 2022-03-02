عاجل | 57 يوما حد أعلى لمواعيد عيادات الأطفال

يشكو سكان العاصمة الرياض مؤخرا، من صعوبة حجز مواعيد بتواريخ قريبة في عدد من عيادات مراكز الرعاية الصحية الأولية، على رأسها عيادات الأطفال والأسنان، حيث يصل تاريخ مراجعة عيادة الأطفال في بعض المراكز، إلى 57 يوما، فيما يصل موعد في عيادة الأسنان ببعض المراكز إلى 58 يوما. وخلص رصد أجرته «دوت الخليج» من خلال تطبيق «موعد» التابع لوزارة الصحة، لـ71 مركزا للرعاية الأولية، إلى عدم توفر مواعيد نهائيا في عدد من عيادات الأطفال والأسنان، في كثير من مراكز الرعاية الأولية في الرياض، وكذلك عدم توفر مواعيد في عيادات طب الأسرة بعدد أقل، وخلا بعض المراكز من وجود عيادات أطفال أو أسنان.

مواعيد بمراكز صحية

مركز المحمدية القطاع الشمالي

طب الأسرة الأحد 3 شعبان

طب الطفل السليم الأربعاء 13 شعبان

طب الأسنان الأربعاء 13 شعبان

مركز الروضة 1 بالقطاع الشرقي:

طب الأسرة الاثنين 4 شعبان

طب الطفل السليم الأحد 10 شعبان

طب الأسنان لا توجد عيادة

مركز النسيم الغربي:

طب الأسرة الاثنين 4 شعبان

طب الطفل السليم الاثنين 3 رمضان

طب الأسنان الأربعاء 26 رمضان

مركز المرسلات:

طب الأسرة الأحد 10 شعبان

طب الطفل السليم الثلاثاء 12 شعبان

طب الأسنان الأحد 24 شعبان

مركز السعادة:

طب الأسرة الأحد 3 شعبان

طب الطفل السليم الاثنين 10 رمضان

طب الأسنان لا توجد عيادة

مركز النظيم الجنوبي:

طب الأسرة الاثنين 4 شعبان

طب الطفل السليم الاثنين 18 شعبان

طب الأسنان لا توجد مواعيد متاحة

مركز الياسمين:

طب الأسرة الثلاثاء 12 شعبان

طب الطفل السليم الأربعاء 13 شعبان

طب الأسنان لا توجد عيادة

مركز المروة:

طب الأسرة الأربعاء 29 رجب

طب الطفل السليم الأربعاء 13 شعبان

طب الأسنان لا توجد عيادة

مركز الحزم بالقطاع الجنوبي:

طب الأسرة الأحد 3 شعبان

طب الطفل السليم الخميس 14 شعبان

طب الأسنان لا توجد عيادة

مركز السويدي الغربي:

طب الأسرة الاثنين 4 شعبان

طب الطفل السليم الثلاثاء 19 شعبان

طب الأسنان لا توجد عيادة

مركز العزيزية 2

طب الأسرة الثلاثاء 5 شعبان

الطفل السليم الأربعاء 27 شعبان

عيادة الأسنان لا توجد عيادة متاحة

مركز ظهرة البديعة

طب الأسرة/‏ الأحد 3 شعبان

الطفل السليم /‏الأحد 17 شعبان

الأسنان /‏ لا توجد عيادة متاحة

مركز الملز

طب الأسرة /‏ الاثنين 27 شعبان

الأسنان /‏ الخميس 14 شعبان

الطفل السليم /‏ الاثنين 25 شعبان

مركز شبرا

طب الأسرة /‏ الاثنين 4 شعبان

الطفل السليم /‏ الأحد 17 شعبان

الأسنان /‏ لا توجد عيادة متاحة

مركز بدر 2

طب الأسرة /‏ لا يوجد مواعيد متاحة

الطفل السليم /‏ لا توجد مواعيد متاحة

الأسنان/‏ لا توجد عيادة متاحة

مركز إسكان المعذر

طب الأسرة /‏ الأربعاء 29 شعبان

الطفل السليم /‏ الثلاثاء 12 شعبان

الأسنان /‏ لا توجد عيادة متاحة

مركز مفنوحة الجديد

طب الأسرة الأحد 3 شعبان

طب الطفل السليم الأربعاء 27 شعبان

طب الأسنان الأربعاء 20 شعبان

مركز النسيم الشرقي

طب الأسرة 20 شعبان

الطفل السليم 12 رمضان

أسنان 24 شعبان

أقرب مواعيد بمراكز للرعاية

مركز سلطانة

طب الأسرة الخميس 30 شعبان

طب الطفل السليم الأحد17 شعبان

لا توجد عيادة طب الأسنان

مركز المربع

طب الأسرة الثلاثاء 28 شعبان

طب الطفل السليم الأربعاء 27 شعبان

طب الأسنان لا توجد مواعيد متاحة

مركز المونسية

طب الأسرة الثلاثاء 12شعبان

طب الطفل السليم الثلاثاء 18شعبان

لا توجد عيادة طب الأسنان

الدار البيضاء 2

طب الأسرة/‏ 5 شعبان

الطفل السليم/‏25 شعبان

عيادة الأسنان/‏ لا توجد مواعيد

الدار البيضاء

طب الأسرة/‏ 3 شعبان

الطفل السليم/‏ 26 شعبان

عيادة الأسنان/‏ لا توجد عيادة

مركز الشفاء الثاني

طب الأسرة/‏ 4 شعبان

الطفل السليم/‏ 18 شعبان

عيادة الأسنان/‏ لا توجد عيادة

مركز الأمير سلطان

طب الأسرة: 6 شعبان

الطفل السليم: 13 شعبان

الأسنان: لا توجد مواعيد متاحة

مركز العريجا الغربي

طب الأسرة: 6 شعبان

الطفل السليم: 28 شعبان

الأسنان: لا توجد عيادة

مركز السلام

طب الأسرة: 12 شعبان

الطفل السليم:11 رمضان

الأسنان: 25 شعبان

مركز ظهرة نمار

طب الأسرة: 3 شعبان

الطفل السليم: 25 رمضان

الأسنان: لا توجد عيادة

مركز صلاح الدين

طب الأسرة: 5 شعبان

الطفل السليم: 10 شعبان

الأسنان: لا توجد عيادة

مركز العماجية

طب الأسرة 7/‏27

الطفل السليم 7/‏28

أسنان لا توجد عيادة

مركز الروضة 2 بالقطاع الشرقي

طب الأسرة: 7 شعبان

الطفل السليم: 24 رمضان

الأسنان: 25 رمضان

مركز النرجس 1

طب الأسرة: 4 شعبان

الطفل السليم: 12 شعبان

الأسنان: 25 رمضان

مركز الفلاح

الأسنان 24 شعبان

الطفل السليم 13 شعبان

طب الأسرة 3 شعبان

مركز غرناطة

عيادة الأسنان لا يوجد عيادة

الطفل السليم 2 رمضان

طب الأسرة 10 شعبان

مركز الربيع

عيادة الأسنان 24 شعبان

الطفل السليم 11 شعبان

طب الأسرة 4 شعبان

مركز الغدير

طب الأسرة 13 شعبان

الطفل السليم 11 شعبان

أسنان لا توجد عيادة

مركز الأمير سلطان الدرعية

عيادة الأسنان 3 شعبان

الطفل السليم 13 شعبان

طب الأسرة 6 شعبان

مركز الصحافة

عيادة الأسنان لا توجد عيادة

الطفل السليم 12 شعبان

طب الأسرة 10 شعبان

مركز اليرموك الغربي

عيادة الأسنان لا توجد عيادة

الطفل السليم 5 رمضان

طب الأسرة 4 شعبان

مركز الملقا

عيادة الأسنان لا توجد عيادة

الطفل السليم 13 شعبان

طب الأسرة 3 شعبان

مركز هيت

عيادة الأسنان: لا توجد عيادة

الطفل السليم: 27 شعبان

طب الأسرة: 27 شعبان

مركز لبن الشرقي

طب الأسرة: أقرب موعد 4 شعبان

الطفل السليم: أقرب لا توجد مواعيد متاحة في هذه الأيام

أسنان: لا توجد عيادة

مركز المروج

لا توجد بها إلا عيادة «تطمن»

ولا توجد بها مواعيد متاحة هذه الأيام

مركز حي الملك فيصل

طب الأسرة 5 شعبان

الطفل السليم 24 شعبان

عيادة الأسنان لا توجد عيادة

مركز النسيم الجنوبي

طب الأسرة 28 شعبان

الطفل السليم 2 رمضان

عيادة الأسنان 25 شعبان

مركز الفواز

طب الأسرة 28 شعبان

الطفل السليم 11 شعبان

الأسنان /‏ لا توجد عيادة

مركز النهضة الغربي

طب الأسرة 25 شعبان

الطفل السليم 28 شعبان

الأسنان 25 شعبان

مركز النسيم الشمالي

طب الأسره 30 شعبان

الطفل السليم 2 رمضان

الأسنان لا توجد عيادة

مركز النظيم الشمالي

طب الأسرة 29 شعبان

الطفل السليم 19 رمضان

الأسنان 25 شعبان

مركز الحمراء

طب الأسرة 18 شعبان

الطفل السليم 25 شعبان

أسنان 25 شعبان

مركز لبن 2

طب الأسرة 3 شعبان

الطفل السليم 27 شعبان

أسنان لا توجد عيادة

مركز المصيف

لا توجد عيادات سوى عيادة تطعيم الكبار

مركز الازدهار

طب الأسرة 30 رجب

الطفل السليم 13 شعبان

أسنان 25 شعبان

مركز الوادي

طب الأسرة 20 شعبان

الطفل السليم 17 شعبان

أسنان 25 شعبان

مركز طويق الغربي

طب الأسرة 13 شعبان

الطفل السليم 27 شعبان

أسنان لا توجد عيادة