صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن شرطة المنطقة قبضت على 3 مواطنين ومخالف لنظام الإقامة من الجنسية السورية، سرقوا 7 معدات ثقيلة متوقفة في أحد الأحواش بغرض تفكيكها وبيع أجزائها، حيث تم استرداد 3 آليات منها، جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 أشخاص سرقوا معدات ثقيلة من أحد الأحواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.