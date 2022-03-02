عاجل | تحرك لدمج مراكز التعلم مع أندية الأحياء

تعتزم وزارة التعليم، ممثلة في شركة تطوير للخدمات التعليمية، الاستعانة ببيت خبرة، لتنفيذ مبادرة تطوير نموذج ومعايير تشغيل مراكز الحي المتعلم، والتي تهدف إلى مراجعة وتحسين معايير ونموذج عمل مراكز الحي المتعلم، بما يضمن رفع كفاءة البرامج التعليمية، والاستفادة من الموارد البشرية والمالية المتوافرة، وتطوير نموذج تشغيلي مدمج مقترح مع أندية الأحياء.

نسبة الأمية

يعد برنامج الحي المتعلم للكبار تجربة جديدة، ويقصد به محو أمية المتدربين، أبجديا وحضاريا، مع إكسابهم مهارات علمية تسهم في دفعهم نحو العمل المنتج بأسلوب جذاب، ورفع مستوى وعيهم بمشكلاتهم، وتقوية علاقتهم بمجتمعهم، وزيادة تفاعلهم مع متطلبات الحياة، ليحقق أنموذجا لمحو الأمية الحضاري، أبجديا وثقافيا واجتماعيا ومهنيا. كما يسهم البرنامج في خفض نسبة الأمية بالحي المستهدف، وتوسيع مفهوم محو الأمية، ليشمل الجوانب الحياتية الأخرى، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، للإسهام في رفع مستوى الحي، تعليميا وحضاريا، وتمكين الأميين من المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب والعلوم الدينية، وإكسابهم بعض المهارات التطبيقية في رعاية الأسرة والصحة العامة، ومهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى رفع كفاءة سكان الحي من أجل المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع والوطن.

عمل تطوعي

تهدف مراكز الحي المتعلم لإيجاد نموذج لمحو الأمية الحضارية، وتوسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى التعلم مدى الحياة، والإسهام في خفض نسب الأمية، ورفع مستوى الوعي في الأحياء الفقيرة، وكذلك توثيق العلاقة بين برامج تعليم الكبار وخطط التنمية عن طريق التدريب والتأهيل والتطوير، مع نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتفعيل دور المجتمع المحلي في تعليم الكبار، فضلا عن مساعدة أفراد الحي المتعلم في النهوض بمستواهم الثقافي والصحي والاجتماعي والاقتصادي، وإكسابهم المهارات التي تؤهلهم لسوق العمل.

المدن المستهدفة

1 القويعية

2 الدوادمي

3 عفيف

4 الخرج

5 وادي الدواسر

6 الرياض

7 الأفلاج

8 الحريق

9 حوطة بني تميم

10 شقراء

11 الزلفي

12 الغاط

13 المجمعة

14 جدة

15 الطائف

16 مكة المكرمة

17 المدينة المنورة

18 عنيزة

19 الرس

20 الليث

21 القنفذة

22 المهد

23 ينبع

24 العلا

25 بيشة

26 سراة عبيدة

27 النماص

28 رجال ألمع

29 الأحساء

30 حفر الباطن

31 المذنب

32 البكيرية

33 محايل

34 القريات

35 ظهران الجنوب

36 حائل

37 عرعر

38 صبياء

39 جازان

40 نجران

41 شرورة

42 المخواة

43 تبوك

44 الباحة