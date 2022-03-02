ودشن أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة، فعاليات «اليوم العالمي للدفاع المدني» في المنطقة الشرقية تحت عنوان «سلامة الإنسان.. بناء ونماء»، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة، اللواء عجاب الحربي، والدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي، نائب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن. وقال الأمير سعود: «شعار الاحتفالات «سلامة الإنسان.. بناء ونماء» له دلالات عميقة من حيث الاهتمام بسلامة الإنسان من كل المخاطر، فدون هذه السلامة لن يستطيع الإنسان مواصلة حياته بصورة طبيعية، ومن هنا يجب التركيز على سبل حمايته من خلال توعيته بأهمية وسائل السلامة».
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين فعاليات يوم الدفاع المدني في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.