تدشين فعاليات يوم الدفاع المدني في الشرقية

أكد أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، ضرورة استثمار فعالية الاحتفال بـ«اليوم العالمي للدفاع المدني» في تكثيف توعية المواطنين، لحمايتهم من الأخطار المختلفة. وثمن سموه الدور الذي يبذله رجال ومنسوبو الدفاع المدني، وجهودهم المخلصة والمميزة في سبيل مساعدة وخدمة وحماية الجميع من المخاطر والحوادث.

ودشن أمير المنطقة الشرقية، في ديوان الإمارة، فعاليات «اليوم العالمي للدفاع المدني» في المنطقة الشرقية تحت عنوان «سلامة الإنسان.. بناء ونماء»، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وبحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة، اللواء عجاب الحربي، والدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي، نائب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن. وقال الأمير سعود: «شعار الاحتفالات «سلامة الإنسان.. بناء ونماء» له دلالات عميقة من حيث الاهتمام بسلامة الإنسان من كل المخاطر، فدون هذه السلامة لن يستطيع الإنسان مواصلة حياته بصورة طبيعية، ومن هنا يجب التركيز على سبل حمايته من خلال توعيته بأهمية وسائل السلامة».