أمطار الربيع تنعش 3 مناطق جنوبية

كما استمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي حدت من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض ونجران كذلك على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة. وامتد تأثيرها إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الحدود الشمالية.
رياح سطحية
وشهدت منطقة الباحة هطول أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.
شملت مدينة الباحة ومحافظات: القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والعقيق، وغامد الزناد، والأجزاء المجاورة لها. كذلك هطلت أمطار متفرقة على منطقة عسير شملت أبها والسودة وخميس مشيط.
كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبوعريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وصبيا، وفيفا، وهروب.
ارتفاع للموج
وأشار تقرير المركز الوطني للأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.
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