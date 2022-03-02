جامعة شقراء تدشن خطتها الإستراتيجية

دشن رئيس جامعة شقراء الدكتور علي السيف، أمس، الخطة الإستراتيجية للجامعة 2024، بمقر المدينة الجامعية، وذلك في إطار حرص الجامعة على مواكبة الأولويات الوطنية، التي تتضمنها رؤية 2030، ودور الجامعات في تحقيقها.
وترتكز خطة الجامعة الإستراتيجية على 3 مرتكزات رئيسية هي: «تعليم متميز، وبحث علمي مؤثر، ومجتمع حيوي»، كما تتضمن أهدافا إستراتيجية لرفع كفاءة وفعالية البيئة التنظيمية والإدارية والمالية، والارتقاء الأكاديمي والإداري.
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