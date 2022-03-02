100 دورية لحماية غابات عسير

وأوضح المشرف العام على التراخيص واللوائح المستشار علي الأسمري، أن إطلاق الدوريات بمنطقة عسير يأتي ضمن مشروع يشمل المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية، وذلك في إطار محافظة المركز على الغابات والمتنزهات فيها عبر تأمين التجهيزات الأمنية اللازمة، وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة في مجال المراقبة والاتصالات؛ لتطبيق أنظمة وإجراءات الحماية حسب الأنظمة المعتمدة محليًّا ودوليًّا في هذا المجال.
يُذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة ويسهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
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