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النظافة غائبة بشرفة نجران

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يشهد مخطط حي الشرفة الشمالية والجنوبية بنجران نموًا سكانيًا في ظل التوسع العمراني بالمنطقة، والذي يبعد عن قلب مدينة نجران قرابة 14 كلم، إلا أن غياب الاهتمام بنظافة الحي والشوارع أصبح هاجسًا يؤرق الأهالي، حيث يأمل مواطنو حي الشرفة أن تشهد اهتمامًا من قبل الأمانة من خلال إزالة الأعشاب التي تنتشر على جانبي الشوارع والجزيرة الوسطية على الطرقات وكذلك بجانب المنازل، مما يعتبر تشويهًا للمظهر الحضاري.

وأوضح أمين نجران المكلف المهندس جابر صمعان آل نصيب لـ«دوت الخليج» أن وكالة الخدمات ممثلة في مركز خدمات العريسة تقوم بحملات تنظيف مستمرة من تاريخ 2021/12/06 حيث كانت متواجدة لمدة ثلاثة أيام بحي الشرفة، إضافة إلى حملة لمدة يومين من 2022/02/02 ومازالت الحملات مستمرة في ذلك الحي.


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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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