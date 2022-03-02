النظافة غائبة بشرفة نجران

وأوضح أمين نجران المكلف المهندس جابر صمعان آل نصيب لـ«دوت الخليج» أن وكالة الخدمات ممثلة في مركز خدمات العريسة تقوم بحملات تنظيف مستمرة من تاريخ 2021/12/06 حيث كانت متواجدة لمدة ثلاثة أيام بحي الشرفة، إضافة إلى حملة لمدة يومين من 2022/02/02 ومازالت الحملات مستمرة في ذلك الحي.
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