الأمير جلوي يرعى احتفال الدفاع المدني بنجران

وفور وصوله مقر الحفل استعرض عددًا من آليات الدفاع المدني الحديثة، ومهارات الإنقاذ، وشاهد فرضية إنقاذ بواسطة الحبال. وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة تضمن كلمة لمدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء ركن سعد بن سعيد الشهراني، أكد خلالها أن الاحتفال باليوم العالمي يهدف إلى تعزيز السلامة والوقاية من المخاطر كمفهوم مشترك يتحمل الجميع مسؤوليته ويعمل على تحقيقه ونشره وترسيخ مفاهيمه كجزء من سلوك الإنسان اليومي، يمكنه من أن ينتهجه كأسلوب حياة.
عقب ذلك دشن أمير منطقة نجران افتراضيًا المعرض التوعوي المقام بالعزام مول، الذي يستمر لمدة 3 أيام.
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