تعليم شرورة يحتفي بيوم التأسيس

برعاية محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، احتفلت إدارة تعليم شرورة على مسرح مدارس نهج الرواد بذكرى يوم التأسيس بحضور مدير تعليم شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري ومدراء الجهات الحكومية وجمع كبير من أولياء الأمور للطلاب والطالبات.

وألقى مدير تعليم شرورة كلمة رحب فيها بالجميع ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة يوم التأسيس.

وأكد أن يوم التأسيس يوم حب وفخر وانتماء واعتزاز لهذا دوت الخليج بالقلب والجسد، وهو استحضار لعمقنا التاريخي منذُ ثلاثة قرون، ويحق لنا الفخر بهذ المجد الذي صنعه قادة عظماء. ثم شاهد الحضور فقرة بعنوان ملحمة سيرة آل سعود قدمها الطلاب والطالبات، بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي لسيرة آل سعود وفقرة التعريف بشعار التأسيس. كما شهد الحفل افتتاح معرض يوم التأسيس بمشاركة كافة مدارس البنين والبنات، وفي ختام الحفل تم تكريم أبناء الشهداء والجهات المشاركة وراعي الحفل.