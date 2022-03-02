بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس قبرص للمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

صدر بيان مشترك في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس نيكوس أناستاسيادس رئيس جمهورية قبرص إلى المملكة فيما يلي نصه:

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المتنامية بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية قبرص، قام فخامة رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس بزيارة رسمية للمملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء 28 / 7 / 1443هـ، الموافق 1 / 3 / 2022م.

وعقدت خلال الزيارة جلسة مباحثات رسمية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفخامة الرئيس القبرصي، استعرضا خلالها كافة جوانب العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها، وتعزيز التعاون وتكثيفه بين البلدين في كافة المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية، وأكدا على أهمية تطويرها في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز من المنافع المتبادلة. كما أكد الجانبان رغبتهما في العمل على تطوير استراتيجية لتعزيز العلاقات المميزة بين البلدين.

وثمن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع دعم وتأييد حكومة جمهورية قبرص لترشح مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030 خلال الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر 2023م خلال انعقاد الجمعية العامة للمكتب الدولي للمعارض بمدينة باريس. وأشاد صاحب السمو الملكي ولي العهد بالمواقف الإيجابية لحكومة جمهورية قبرص تجاه القضايا التي تهم المملكة.

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وفي الشأن الاقتصادي، أكد الجانبان على أهمية رفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تعزيز وتنويع التبادل التجاري والاستثماري، واستكشاف الفرص المتاحة في إطار رؤية المملكة 2030، ورؤية قبرص 2035، وتكثيف التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وتحفيز الفرص التجارية والاستثمارية وترجمتها إلى شراكات ملموسة، والسعي لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة تدعم عدداً من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك عبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة في مجالات الثقافة والآثار، والغذاء والدواء، والرقمنة، والأمن السيبراني، والخدمات المالية. كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطيران المدني، والنقل البحري، والنقل الجوي، والموانئ.

واتفق الجانبان على بحث مجالات التعاون المشترك في قطاع الطاقة، ومنها البتروكيماويات، وكفاءة الطاقة، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والابتكار، والتقنيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود منخفض الكربون بما فيها الهيدروجين، والعمل على توطين منتجات قطاع الطاقة وسلاسل الامداد المرتبطة بها، وتطوير المشروعات ذات العلاقة بهذه المجالات، للإسهام في استدامة الطلب على إمدادات الطاقة عالمياً.

كما رحبت قبرص بإطلاق المملكة لمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، وبدورها رحبت المملكة العربية السعودية بمبادرة فخامة الرئيس القبرصي للتغير المناخي في شرق المتوسط والشرق الاوسط. وعبر الجانبان عن تطلعهما لتعزيز التعاون في تنفيذ هذه المبادرات.

وفيما يخص قضايا التغير المناخي، أكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية بالتركيز على الانبعاثات دون المصادر.

كما أكد الجانبان على أهمية رفع وتيرة التعاون في المجال السياحي، وتنمية ال