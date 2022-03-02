محمد بن مسعود - الدمام - عـاجل : مسؤولون امريكيون بارزون يخرجون عن صمتهم ويكشفون تفاصيل سقوط العاصمة الأوكرانية “كييف”

كشفت مصادر غربية نقلا عن مسؤولون أمريكيون، موعد سقوط العاصمة الأوكرانية كييف بيد قوات الجيش الروسي.

وقال مسؤولون أمريكيون لـ CBS، إن العاصمة الأوكرانية كييف قد تسقط خلال 4 إلى 6 أسابيع.

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يأتي ذلك بالتزامن مع احتدام المعارك بين القوات الروسية والجيش الأوكراني، في مختلف الأطراف المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وفي سايق متصل، قالت كالة الأنباء الأوكرانية، اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو الأوكراني يدمر رتلا روسيا في مدينة ميكولايف جنوبي البلاد.

وكانت مصادر متعددة، أكدت توجه رتل عسكري روسي يبلغ طولة قرابة 60 كيلومتر، صوب العاصمة الأوكرانية كيف، بالإضافة إلى أن روسيا دفعت بقوات شيشانية مدربة تدريب عالٍ إلى العاصمة كييف.

وفي 24 فبراير/ شباط المنصرم، شرعت روسيا في شن هجوم عسكري على أوكرانيا، ما دفع عواصم ومنظمات إقليمية ودولية إلى فرض عقوبات على موسكو شملت قطاعات متعددة، منها الدبلوماسية والمالية والرياضية.