محمد بن مسعود - الدمام - ماذا قالت روسيا عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا بعد تعرضها للعقوبات ؟

أكد رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا للأمن ونزع السلاح قسطنطين غافريلوف، أن روسيا لن تخضع للعقوبات والتهديد وستواصل عمليتها الخاصة في أوكرانيا.

وقال في تصريح لقناة “روسيا 24” التلفزيونية: “خلال اجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) في فيينا، كان علي أن أوضح أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هدفها منع إبادة المدنيين في دونباس”.

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وأضاف: “هدفها منع اندلاع حرب عالمية ثالثة… أوضحنا بالتفصيل أننا نرى كيف تتطور الأمور، وأخبرنا الجميع الخلفية الدرامية لهذه التطورات وقلنا إننا لا نعتزم الخضوع للعقوبات والتهديدات”.

وتابع: “من المؤكد أننا سنستمر بعمليتنا الخاصة لنزع السلاح من أوكرانيا”.