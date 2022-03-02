4 قتلى في قصف روسي على “جيتومير” الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال أنتون جيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني عبر قناته على تليجرام إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم عندما أصاب صاروخ كروز روسي منازل في مدينة جيتومير الأوكرانية اليوم الثلاثاء، والذي كان يستهدف على ما يبدو قاعدة جوية قريبة.

وقال إن النيران اشتعلت في المباني السكنية القريبة من القاعدة في جيتومير التي تقع على بعد 120 كيلومترا غربي العاصمة كييف.

وقال “لقي أربعة أشخاص مصرعهم حتى الآن بينهم طفل”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الحادث.