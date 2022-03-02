محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
قال أنتون جيراشينكو مستشار وزير الداخلية الأوكراني عبر قناته على تليجرام إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم عندما أصاب صاروخ كروز روسي منازل في مدينة جيتومير الأوكرانية اليوم الثلاثاء، والذي كان يستهدف على ما يبدو قاعدة جوية قريبة.
وقال إن النيران اشتعلت في المباني السكنية القريبة من القاعدة في جيتومير التي تقع على بعد 120 كيلومترا غربي العاصمة كييف.
وقال “لقي أربعة أشخاص مصرعهم حتى الآن بينهم طفل”.
ولم يتسن لرويترز التحقق من الحادث.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر 4 قتلى في قصف روسي على “جيتومير” الأوكرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.