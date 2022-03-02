محمد بن مسعود - الدمام - ‏أبو تريكة ينتقد الفيفا ويطالبه باستبعاد أندية “الاحتلال الإسرائيلي” من بطولاته كما استبعد ‎روسيا

علق محمد أبو تريكة أسطورة كرة القدم المصرية ولاعب الأهلي السابق ومحلل قنوات بي إن سبورت، على قرار الاتحاد الدولي والأوروبي باستبعاد منتخب روسيا والأندية الروسية من المنافسات الدولية.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”: “قرار منع الأندية الروسية والمنتخبات من المشاركة في كافة البطولات لابد وأن يكون معه منع مشاركة الأندية والمنتخبات التابعة للكيان الصهيوني”.

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وأضاف: “الكيان الصهيوني محتل ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين منذ سنين، ولكنكم تكيلون بمكيالين”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر بيانًا مشتركًا مع الاتحاد الأوروبي أيضًا، أكدا من خلاله استبعاد كل المنتخبات والفرق الروسية من مسابقاتهما لأجل غير مسمى.

ويتواجد منتخب روسيا ضمن الملحق الأوروبي المؤهل لـ كأس العالم في قطر 2022، ولكن رفض المنتخب البولندي – منافسه – مواجهته في الملحق، وكذلك السويد.