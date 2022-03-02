شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يبحث التعاون العسكري مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة بالرياض، قائد سلاح المشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية اللواء بول رك والوفد المرافق له. وناقش الجانبان المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز سبل التعاون العسكري بين البلدين.

حضر اللقاء مدير الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء الطيار الركن حامد بن رافع العمري، وعدد من كبار الضباط من الجانبين.