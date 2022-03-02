شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق «التحكم والمراقبة» على 15000 عمود إنارة بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مدير إدارة الطرق بالنيابة في الهيئة الملكية بالجبيل م. عايض القحطاني: إن الإدارة لديها خطة توسعية سيتم بها إضافة 10000 عمود إنارة؛ ليتم تطبيق نظام رفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة على 15000 عمود إنارة بمدينة الجبيل الصناعية، مشيرا إلى إنشاء نظام محطات الوزن الذكي للحمولات وربطه بمركز الحركة ضمن الخطة المستقبلية.

وأوضح أن إدارة الطرق بمدينة الجبيل الصناعية تشعل مركز إدارة الحركة المرورية، للحفاظ على انسيابية الحركة ورفع مستوى السلامة المرورية، والتوسع في نظام رفع كفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، الذي تم تطبيقه لأول مرة في المملكة، ويستهدف تقليل زمن رحلة مركبات الإسعاف وإعطائها الأولوية لعبور الإشارات الضوئية.

وأوضح أنه ستتم إضافة 50 تقاطعا، وتركيب النظام على 12 مركبة إنقاذ خاصة بإطفاء الهيئة الملكية، و6 مركبات إسعاف مستقبلا، والتوسع في نظام التحكم بالإنارة، وهو برنامج متطور مهمته التحكم بشبكة الإنارة ومراقبتها وإصدار تقارير مباشرة عن حالتها.