شكرا لقرائتكم خبر عن 147 ألف بلاغ لـ«كورونا» في عام بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مركز الاتصال الموحد «937»، 168 ألف بلاغ من المنطقة الشرقية، منها 147 ألف بلاغ خاص باستفسارات فيروس كورونا خلال العام الماضي 2021.

وأوضح رئيس قسم البلاغات بصحة الشرقية أن المركز يتلقى البلاغ عبر عدة طرق منها الاتصال أو عن طريق البريد الإلكتروني، أو حضوريا، أو عن طريق منصات التواصل الخاصة بوزارة الصحة، وصحة الشرقية «تويتر»، مبينا أنه يتم التواصل مع المستفيدين ويتم التعامل مع البلاغ حسب دليل الوزارة لمعالجة البلاغات.

ولفت إلى أن البلاغات تشمل جميع ما يخص وزارة الصحة بشأن لقاحات كورونا أو تأخر نتائج المسحات في الظهور وغيرها من الخدمات، لافتا إلى تلقي عدد غير مسبوق من البلاغات تراوحت في اليوم الواحد ما بين 500 إلى 600 بلاغ، ما بين بلاغ حضوري أو إلكتروني، وأغلبها بخصوص اللقاحات.

وأشار إلى وجود نوعين من البلاغات، أولها خاص بالقطاعات ويأخذ أسبوعا للاستجابة إليه، وثانيهما خاص بمركز القيادة والتحكم ويتم مباشرته يوميا، لافتا إلى وجود تنافس بين المناطق في مؤشر الاستجابة بهدف رفع مستوى الخدمة وجودتها.