شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء 10 تقاطعات لفك الاختناقات بالقطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل بلدية محافظة القطيف على عدة محاور وطرق جديدة بهدف فك الاختناقات، وتحقيق السلامة المرورية وأنسنة الطرق مواكبة لرؤية المملكة 2030. ومن أبرزها التطوير الجاري بمحور شمال الناصرة، الذي نتج عنه تقليل عدد تقاطعاته، التي تبلغ حوالي 10 تقاطعات، إلى تقاطعين رئيسيين هما تقاطع الملك عبدالعزيز، وتقاطع الإمام علي بن أبي طالب.

الارتقاء بالخدمات

وتواصل بلدية المحافظة أعمال إنشاء المرحلة الثالثة لشارع شمال ‫الناصرة في المحافظة، بطول 1400م، وعرض 60م، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بطول 700م وعرض 60م، والمرحلة الثانية من الشارع بطول 540م وعرض 60م، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات على الطرق والمحاور الرئيسة في أنحاء المحافظة.

تسهيل التنقلمن ناحيته، أوضح رئيس بلدية المحافظة م. صالح القرني، أنه يجري العمل بعدة محاور لفك الاختناقات المرورية بالمحافظة، وتسهيل التنقل من أحياء شرق المحافظة إلى غربها، إضافة إلى العمل على تطوير الطرق الموازية مثل طريق الرياض وطريق الملك عبدالعزيز.

المرحلة الثالثةوقال م. القرني، إن طريق شمال الناصرة يمتد من دارين وتاروت، إلى طريق الجبيل الظهران مرورا بأحياء المحافظة بطول حوالي 4700 متر، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، وهما بطول 700 متر و600 متر تقريبا على التوالي، والمرحلة الثالثة نعمل فيها الآن بطول 1400 متر طولي، متوقعا الانتهاء منها بداية العام المقبل إذا جرت الأمور بحسب ما خطط لها، وهي محاور الهدف منها تسهيل الحركة المرورية، وتخفيف السلامة المرورية.

أنسنة التصاميموأكد م. القرني أن الطريق تم إنشاؤه بتصاميم جديدة، تخدم المشاة وأهالي المحافظة، والأحياء القريبة والواقعة عليه، وتتواجد مواقف السيارات، مع التركيز على أنسنة التصاميم، عبر إقامة أرصفة للمشاة على الطريق، بالتوازي مع رؤية المملكة 2030، وإيجاد ما لا يقل عن 5000 متر مسطحات خضراء وزراعة 1600 شجرة ليكون نموذجا جميلا بالمحافظة.