شكرا لقرائتكم خبر عن إصحاح بيئي بشاطئ نصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الظهران أعمال الإصحاح البيئي بشاطئ نصف القمر من خلال مكافحة القوارض ورش المبيدات الحشرية.

من جانب آخر، رصدت البلدية عدة مخالفات على المنشآت التجارية أثناء الجولات الرقابية تمثلت في مخالفة أنظمة البيع وعدم تجديد رخصة البلدية، مؤكدة تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وأغلقت البلدية جزئيا محطة وقود لعدم التزامها بالاشتراطات الصادرة من الوزارة، وذلك لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة ورفع جودتها.

وكانت البلدية قد نفذت جولة رقابية على سكن العمال بالتعاون مع اللجنة المشتركة المكونة من شرطة الظهران وصحة الشرقية ومكتب العمل أسفرت عن عدة مخالفات لعدم التزامهم بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية.