شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مركز تموين غير مرخص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت بلدية غرب الدمام خلال جولاتها الميدانية بالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الدمام مركزا للتموينات يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة.

من جانب آخر، ضبطت البلدية شاحنة يقوم سائقها برمي الأنقاض والمخلفات في المناطق الممنوعة، مؤكدة استكمال الإجراءات والجزاءات البلدية بحق المخالف، وذلك ضمن الجولات الرقابية لتحسين المشهد الحضري.

ونفذت البلدية جولات ميدانية للتأكد من تلقي الجرعة التنشيطية للعاملين في المنشآت الصحية إلى جانب الإجراءات الاحترازية الأخرى. فيما واصلت الجولات المشتركة بالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الدمام، على قاعات الأفراح والمناسبات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.