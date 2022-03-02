شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستفادة من الأسطح بـ«الزراعة المنزلية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تناولت محاضرة «الزراعة المنزلية» التي يقدمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن في كلية التقنية، كيفية الاستفادة من أسطح المباني للزراعة، والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للمنزل، والطرق الصحيحة لذلك، وكيفية معالجة النباتات المصابة بالحشرات الضارة، والاستفادة من مخلفات المنزل لتسميد التربة، ويلقيها المهندس الزراعي محمد الهاشم.

من ناحيته، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري: إن الزراعة المنزلية أصبحت ثقافة لدى الكثيرين، ولا يكاد يخلو منزل من المزروعات والنباتات الداخلية والخارجية، موضحا أن البرامج التوعوية والأنشطة الإرشادية مثل المحاضرات وورش العمل والدورات الزراعية المتعلقة بمجال الزراعة المنزلية تعمل على رفع المستوى المعرفي لدى المزارعين والمهتمين بالمجال الزراعي وبالتالي جودة الإنتاج، وهذا ما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.