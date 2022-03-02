شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يشيد بجهود «كبار العلماء» في ترسيخ الوسطية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشاد صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، محافظ الأحساء، بما تقدمه هيئة كبار العلماء من توعية المجتمع بالأحكام الشرعية، ودورها الفاعل في ترسيخ الوسطية والاعتدال، ومحاربة الأفكار الضالة.

جاء ذلك خلال استقباله الأمين العام لهيئة كبار العلماء د. فهد الماجد، يرافقه عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء د. ياسر الربيع، ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي د. خالد بن ربيعان، والمشرف على وحدة التوعية الفكرية في الكلية د. خالد الخالدي.

من جهته، أعرب الأمين العام لهيئة كبار العلماء د. فهد الماجد، عن شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على حفاوة الاستقبال وتوجيهاته الكريمة.