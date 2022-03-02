شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة خيارات متعددة للمستهلك عبر منصة «سوق التمور الإلكتروني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن أمين محافظة الأحساء م. عصام الملا، أمس، منصة «سوق التمور الإلكتروني»، عبر البوابة الإلكترونية للأمانة، والتي تُعنى بتسويق تمور المصانع والمتاجر المشاركة في مهرجان تسويق تمور الأحساء المصنعة، وتعزيز التعريف بمنتوجات النخيل والتمور طيلة أيام السنة، وإتاحة خيارات متعددة للمستهلك في منصة واحدة.

وأشار م. الملا إلى أن المنصة هي مبادرة من أمانة الأحساء، وتأتي ضمن جهودها لإشراك المجتمع المحلي في تعزيز الجودة التسويقية والتنافسية لتمور الأحساء، والتأكيد على أهمية دور المتاجر الإلكترونية في زيادة الطلب على التمور ومنتوجاتها التحويلية والمصنعة من خلال الاستفادة من التقنية الحديثة، والإسهام في تنويع منافذ تسويق التمور والوصول للمستهلك بأيسر الطرق واختصار الوقت والجهد للجميع، خاصة أن الطلب على التمور في ازدياد مستمر في ظل ذائقة المستهلك العالية.

وبيَّن أن قطاع الزراعة - خاصة «التمور» - يحظى بدعم واهتمام لا محدودين من لدن قيادتنا الرشيدة « أيدها الله » تعزيزا للمستهدفات الرامية إلى تحويل التمور من منتج زراعي إلى منتج اقتصادي واستثماري يسجل للمملكة.