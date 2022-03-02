شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تطبيق «التكاليف القضائية».. عروض مكاتب المحاماة «تتصيد» المتقاضين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استبق عدد من مكاتب المحاماة في المملكة تطبيق نظام «التكاليف القضائية»، بتقديم عروض عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أصحاب القضايا ورفع الدعاوى، خلال هذه الأيام، تجنبا لدفع الرسوم التي يفرضها النظام الجديد، بدءا من 13/8/1443هـ.

إشادة قانونية

وأشاد عدد من القانونيين بنظام التكاليف القضائية، والذي سيبدأ العمل به ابتداء من تاريخ 13/8/1443هـ، مؤكدين أن هذا النظام سيقلل من القضايا الكيدية التي كانت ترفع في السابق، وذلك بعدما سجلت محاكم المملكة 90 ألف قضية في شهر يناير الماضي.

القضايا الكيديةوأفاد المحامي والقانوني محمد المشوح، بأن النظام سيقلص إلى حد كبير القضايا الكيدية، والوفاء بالحقوق قبل الوصول إلى القضاء والتقاضي، مضيفا: يقصد بالتكاليف القضائية فرض تكاليف على الدعاوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5 % من قيمة المطالبة، وبحد أعلى مبلغ مليون ريال.

دعاوى وطلباتوأوضح أن التكاليف ستكون على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم، فيما عدا الدعاوى الجزائية العامة «الدعاوى الجنائية»، والدعاوى التأديبية والطلبات المتعلقة بها، والدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، والدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم «المحكمة الإدارية»؛ الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، والدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس؛ الإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.

فرصة للتفاوضوشدد على أن هذا النظام له مزايا، من أهمها أنه فتح فرصة للتفاوض بين الدائن والمدين، وذلك من حيث إنهاء النزاع عن طريق التسوية الودية كحل أفضل وعاجل، كما أنه يوفر الجهد والوقت للمتداعين، ويرفع جودة الجهة القضائية.

تقليل الضغطوأكد المحامي محمد الجشي، أن النظام سيحد من القضايا الكيدية والصورية التي ترفع أمام المحاكم، فلن ترفع القضايا ما لم يتأكد صاحبها من أحقيته وثبوت حقه، وبالتالي سيتم تقليل الضغط على المحاكم، وتعزيز الكفاءة القضائية.

ضرورة مُلحةفيما قال المحامي والقانوي هشام حنبولي: إن نظام التكاليف يشكل عاملا مهما لضبط إقامة الدعاوى والحد من الدعاوى الكيدية والصورية التي لا سبب لها، وتنتج عنها زيادة الأعباء على الجهاز القضائي والمحاكم بأنواعها ودرجاتها، ولذلك كانت الضرورة مُلحة لإيجاد هذا النظام في ظل ما تشهده المملكة من تطور في الأنظمة العدلية.

إشراقات النظاموبيَّن أن من أهم إشراقات هذا النظام أنه استثنى من التطبيق الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة والدعاوى التأديبية، لأن المصلحة العامة تقتضي تيسير هذه الدعاوى لا تقييدها بدفع رسوم أو تكاليف.

تقدم إيجابي

وأشار المحامي نبيل قملو إلى أن النظام خطوة تبين التقدم الإيجابي والبناء في القضاء السعودي، وتتمثل فيه شتى صور العدالة القضائية، حيث إن هذه المراحل جميعها تعد مكلفة، وبها مجهود كل الأجهزة القضائية، كما أن بها تطويرا نحو القضاء والسلطة القضائية في مملكتنا.

قيم نظاميةوأضاف: تمثل هذا النظام بمبادئ وقيم نظامية وإنسانية، وراعى كل أطراف الدعوى، ونظر لهم بعدل وتيسير، مؤكدًا أن هذا النظام سيمنع 50 % من الدعاوى الكيدية والصورية، ما يؤدي إلى تخفيف العبء على المحاكم وجميع السلطات المختصة، ويحد ممن يحاول تعطيل الجهاز العدلي وحصول كل ذي حق على حقه.

مراعاة الدقيقةمن ناحيتها، أفادت المحامية ريفال نصار بأن هذا النظام يتميز بمراعاته الدقيقة، وأنه استثنى دفع التكاليف لدى الدعاوى التي تنظر لدى بعض القضايا في محاكم الأحوال الشخصية، ولدى العامل الذي يطلب حقوقه ومستحقاته في المحاكم العمالية، والمحاكم الجزائية وديوان المظالم، مؤكدة أنه ينظر في القرار والطلب في حال عدم دفع التكاليف القضائية، عدا طلب النقض أو طلب التماس إعادة النظر.

تصحيح الحكموأكملت: ترد التكاليف القضائية في حال تبين عدم وجوبها على دافعها، أو استفادته من حالات الإعفاء، وذلك إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف أو قبول طلب الرد من القاضي، أو طلب تصحيح الحكم، أو تفسيره إذا قضى بإجابة الطلب أو طلب الاستئناف إذا حكم بنقض الحكم المستأنف كليا، وإذا نقض الحكم جزئيا فيعفى بقدر ذلك الجزء وطلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه، إضافة إلى أنها ترد التكاليف إذا ترك المدعي دعواه قبل الجلسة الأولى، وكذلك الدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزئية إذا انتهت بالصلح، وكذلك الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى.

تخفيض التكاليفوأشار المحامي والمستشار القانوني أمين زقزوق، إلى أن أحكام التكاليف القضائية في الصلح تخفض إلى الربع حال الصلح بعد الجلسة الأولى، وقبل الحكم في الدعوى، ويتحملها أطراف الدعوى إذا انتهت بالصلح، ويتحمل المحكوم عليه دفع التكاليف دون إخلال بحق ذوي الشأن بالمطالبة بالتعويض، وإذا كان المدعي غير محق في جزء من طلباته يتحمل دفع تكاليف ذلك الجزء، كما أن أطراف الدعوى يتحملون دفع التكاليف بالتساوي إذا انتهت بالصلح.