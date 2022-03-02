شكرا لقرائتكم خبر عن 17 دورا لـ«الموجه» في تهيئة الطلاب للاختبارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أهمية دور الموجه الطلابي في التهيئة للاختبارات، ممثلاً في إدارتي التوجيه والإرشاد بقطاعيه البنين والبنات؛ لتقديم خدمة متخصصة للتعامل الإيجابي مع الاختبارات والموجهة للطلبة وأولياء الأمور فضلاً عن منسوبي التعليم.

ولفت إلى إقامة برنامج التهيئة للاختبارات، وتنفيذ جلسات إرشاد جمعي للطلبة لتكوين اتجاهات إيجابية نحو الاختبارات، وتفعيل إستراتيجيات التعزيز بشكل مكثف مع الحالات المتأخرة دراسيًا للرفع من مستوى التحصيل الدراسي، والمرور على لجان الاختبارات، وتلمس احتياجات الطلبة النفسية، وبعث الاستقرار والاطمئنان النفسي لهم، إضافةً إلى متابعة مستوى تقويم الطلبة من بداية العام الدراسي إلى نهايته، وتوعية المعلمين بأدوارهم في تهيئة الطلبة قبل الاختبارات.

وشدد على ضرورة تحفيز الطلبة وبث روح المنافسة بينهم وزيادة دافعية التعلم لديهم، وتنفيذ جلسات إرشاد فردي حسب احتياج حالة الطلبة، وتمكين الطلبة من الأدوات التي تساعدهم للدخول للاختبارات بثقة تبعد عنهم التوتر والقلق أثناء الاختبارات، وتوعية الطلبة بأهمية الانضباط وعدم الغياب، وتوعية الأسرة بالطرق التربوية للتعامل مع الطلبة في مرحلة ما قبل الاختبارات، وصولاً لتوظيف الهاتف الإرشادي للاستشارات التربوية والنفسية للطلبة وأولياء أمورهم قبل الاختبارات، فضلاً عن نشر الوعي وتفعيل الجانب الوقائي والعلاجي للتصدي للمشكلات، وتزويد الأسرة بما هو جديد في المجتمع التربوي والتعليمي، وتنمية الشعور بالمسؤولية لتضافر الجهود باعتبار التعليم مسؤولية الجميع.

ولفت إلى جدولة خارطة واسعة من البرامج الصحية التي تستهدف رفع سقف التوعية بين أوساط كافة منسوبيها من الطلبة والمعلمين تجاه الطرق المُثلى للتعامل مع فيروس «كورونا»، والحد من انتشاره واتخاذ التدابير الصحية اللازمة لأداء الاختبارات.