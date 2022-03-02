شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نشر ”الخليج 365”.. بدء التنسيق لمشروع مواقف سيارات متعددة الأدوار بـ«الدمام الطبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تجمع الشرقية الصحي، عن بدء التنسيق لإدراج مشروع مواقف سيارات متعددة الأدوار، بمجمع الدمام الطبي، إضافة لإعادة تخطيط الشارع الجنوبي، وذلك بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، لحل أزمة نقص المواقف التي تفاقم معاناة المراجعين.وكانت ”الخليج 365” نشرت سلسلة حلقات حول أزمة مواقف السيارات، حيث طالب مستفيدون بأهمية إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة، التي تشكل معاناة مزدوجة للمرضى وخاصة كبار السن، مشيرين إلى أن البحث عن موقف للسيارة أصبح هاجسا كبيرا للمراجع قبل التوجه للمجمع.ولفتوا إلى أن الأزمة تكبدهم مخالفات مرورية، نتيجة عدم وجود مساحات لسياراتهم، إضافة إلى حدوث مشكلات متكررة مع أصحاب المنازل المجاورة الذين يرفضون وقوف السيارات أمام دورهم، مشيرين إلى أهمية إنجاز مشروعات توفر حلولا دائمة للمراجعين.

أوضح المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن الأمانة تسعى إلى توفير كافة الخدمات للجهات الحكومية. وأضاف أنه جار التنسيق مع تجمع الشرقية الصحي لإيجاد الحلول المناسبة لمواقف مجمع الدمام الطبي.

«الأمانة»: تنسيق لإيجاد الحلول المناسبة

كشف المتحدث الرسمي لتجمع الشرقية الصحي محمد المقيبل، عن إعادة تخطيط الشارع الجنوبي لمجمع الدمام الطبي، إضافة إلى إدراج مشروع مواقف سيارات متعددة الأدوار، نتيجة لزيادة المراجعين والمركبات.

وأوضح أنه جرى التعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، لتوفير المزيد من مواقف السيارات، وضمن المشاريع المتاحة من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن التجمع يسعى إلى توفير المرافق المساندة كافة، لتقديم جميع الخدمات للمستفيدين والمراجعين.

«التجمع الصحي»: إعادة تخطيط الشارع الجنوبي