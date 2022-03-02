شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يستمع لشرح موجز عن أعمال فرع «المالية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، إلى شرح موجز عن أعمال وإنجازات فرع وزارة المالية، وذلك خلال استقباله مدير مكتب الوزارة بالمحافظة المكلف عبدالله آل بوقيته، بمناسبة تكليفه مديرًا للفرع، وعدد من منسوبي الفرع، بمكتب سموه بديوان المحافظة، أمس.

وهنأ سموه آل بوقيته بهذا التكليف، متمنيًا له التوفيق والنجاح، فيما قدم آل بوقيته شكره وتقديره لسمو محافظ الأحساء على توجيهاته السديدة.