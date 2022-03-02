شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات لتنفيذ خطط الإخلاء بمدارس القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمع محافظ القطيف إبراهيم آل خريف، إلى عرض من مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العقيد عيد القحطاني، وذلك خلال استقباله بمناسبة انطلاق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2022، تحت شعار «سلامة الإنسان بناء ونماء»، الذي تناول برنامج الفعاليات، التي ستنفذ بالمحافظة.

وبارك المحافظ انطلاق الفعاليات والمناشط المصاحبة لليوم العالمي، والجهود التي تبذلها إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، مشددًا على أهمية توعية المجتمع على وسائل السلامة، ورسالة وأهداف الدفاع المدني.

فيما أوضح العقيد القحطاني أن هذه الفعاليات تشتمل على فعاليات توعوية في العديد من المدارس والمواقع التعليمية، وتتضمن تدريب مسؤولي السلامة بالمدارس وتنفيذ خطط الإخلاء وتوزيع البروشورات والمطويات والكتيبات، التي تحوي مواد توعوية حول العديد من مفاهيم السلامة والتعريف بأنواع من المخاطر المختلفة، وكذلك بعض المعارض في العديد من المواقع.

وقدم القحطاني شكره وتقديره للمحافظ بهذه المناسبة وعلى ما يلقاه الدفاع المدني من دعم وتوجيه في مختلف المناسبات، مثمناً حرصه على إنجاح هذه المناسبة، التي ستسهم في نشر دائرة ثقافة الوعي الوقائي، ونشر مفاهيم السلامة العامة في المجتمع عن طريق الإعلام بكل وسائله المتعددة.