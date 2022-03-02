شكرا لقرائتكم خبر عن 20 محاضرة وجلسة حوارية في «السلامة والصحة المهنية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك 13 جهة وقطاعا «الدفاع المدني، وهيئة تطوير الشرقية، والهيئة السعودية للمهندسين، والمواصفات والمقاييس، وفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية، وإدارة الأمن والسلامة بتعليم الشرقية، وتجمع الشرقية الصحي، وجمعية ترميم، والمستشفى السعودي الألماني، وهيئة الهلال الأحمر، ومستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر، وكلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة»، في محاضرات اليوم العالمي للدفاع المدني.

جلسات حوارية

وتضم الجلسات الحوارية مجموعة من المختصين في مجال السلامة، في أكثر من 20 محاضرة وجلسة، تتناول كود البناء السعودي، وتصميم وفحص أجهزة الكشف والوقاية، ومبادئ السلامة من الحريق في المباني من منظور معماري، والإسعافات الأولية، والتطوع في الهلال الأحمر، والسلامة والصحة المهنية، ومبادرة «دافع»، وذلك اليوم الأربعاء.

فيما تتناول جلسات يوم غد الخميس، برنامج كوادر السلامة والصحة المهنية، والصحة والسلامة في بيئة العمل، إضافة إلى الجلسات الحوارية التي سيقدمها عدد من المختصين من جهات وقطاعات مختلفة مثل الدفاع المدني، والهيئة السعودية للمهندسين، وفرع وزارة الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية، والهلال الأحمر، وغيرها من الجلسات المتعددة لمنسوبي الدفاع المدني.

آليات الإنقاذ

ويشارك الدفاع المدني بعدد من آليات الإطفاء والإنقاذ المتقدمة، ويستعرضها في الساحة الأمامية لكلية الهندسة بجامعة الإمام عبدالرحمن، وتضم مجموعة من الآليات، وقوارب النجاة، وذلك لتعريف زوار المعرض بعمل كل واحدة منها.

اتفاقيات تعاون

وأشار وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية د. غازي العتيبي إلى إطلاق الجامعة برنامج البكالوريوس في «الصحة والسلامة المهنية»، وفي «صحة بيئة العمل»، وإبرام عدد من الشراكات واتفاقيات التعاون الأكاديمية والبحثية والاجتماعية مع القطاعين العام والخاص، في مجال الأمن والسلامة.