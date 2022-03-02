شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض أحدث الأجهزة بحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار «سلامة الإنسان بناء ونماء»، الذي أقامته مديرية الدفاع المدني بمحافظة حفر الباطن في مقر الجامعة.

وصاحب هذه الفعاليات استعراض لجهود رجال الدفاع المدني بالميدان، وعرض لأحدث الأجهزة والآليات، التي زود بها قطاع الدفاع المدني بالمملكة، وشملت ركنا توعويا لآليات السلامة، والإرشادات التوعوية. وفي ختام الحفل، كرم سموه مدير الدفاع المدني بحفر الباطن، والجهات المشاركة بالحفل.