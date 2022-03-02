شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه «الدفاع المدني» بتوعية المواطنين بمختلف الأخطار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إتقان للأدوات والتقنيات في حماية الأرواح والممتلكات

بدون السلامة لن يستطيع الإنسان مواصلة حياته بصورة طبيعية

التوعية بأهمية وسائل السلامة وأخذ الحيطة اللازمة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ضرورة استثمار فعالية الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني في تكثيف التوعية للمواطنين لحمايتهم من الأخطار المختلفة، مثمنًا الدور الذي يبذله رجال ومنسوبو الدفاع المدني والجهود المخلصة والمميزة في سبيل مساعدة وخدمة وحماية الجميع من المخاطر والحوادث.

بناء ونماء

ودشن سموه، بديوان الإمارة، أمس، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تحت عنوان «سلامة الإنسان بناء ونماء»، بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، بحضور مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عجاب الحربي، ونائب رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، د. غازي بن عبدالرحمن العتيبي.

دلالات عميقة

وقال سموه: شعار الاحتفالات «سلامة الإنسان بناء ونماء» له دلالات عميقة من حيث الاهتمام بسلامة الإنسان من كافة المخاطر، وبدون هذه السلامة لن يستطيع الإنسان مواصلة حياته بصورة طبيعية، ومن هنا يجب التركيز على سبل حماية الإنسان من خلال التوعية بأهمية وسائل السلامة وأخذ الحيطة اللازمة في حياتنا اليومية.

أدوات وتقنياتوأضاف سموه: مثل هذه الفعاليات التي يقيمها الدفاع المدني تظهر مدى أهمية نشر ثقافة السلامة للمواطنين عامة، تعزيزا لدور الدفاع المدني وإتقانه لأدواته وتقنياته في سبيل الاضطلاع بمسؤولياته في حماية الأرواح والممتلكات والقيام بدوره في جهود الإنقاذ والحماية والسلامة.

مبادئ السلامةمن ناحيته، قدم اللواء الحربي عرضا عن الفعاليات، التي ستقام بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن، وتشتمل على محاضرات تتضمن محاضرات حول كود البناء السعودي، وتصميم وفحص أجهزة الكشف والوقاية من الحريق، ومبادئ السلامة والوقاية من الحريق في المباني من منظور معماري والصحة والسلامة في بيئة العمل والسلامة المهنية.

ورش عملوأشار اللواء الحربي إلى إقامة مجموعة من ورش العمل مقدمة من قبل الدفاع المدني والجهات المشاركة حول السلامة من الحريق والإسعافات الأولية «سفير الحياة»، والتطوع في الهلال الأحمر والسلامة والصحة المهنية، ومبادرة «دافع» الكوارث في لمحات.

جلسات حواريةوتابع: ستقام جلسات حوارية بهدف إثراء المعلومات مع الزوار من قبل مختص السلامة من الحريق والإطفاء والإنقاذ والحماية المدنية ومختص من قبل المستشفى السعودي الألماني، وتقرر عرض شعار الفعالية وبعض الفيديوهات التوعوية القصيرة والصور التشويقية.

أنشطة وبرامجورفع اللواء الحربي شكره لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية على دعمه لأنشطة الدفاع المدني في المنطقة، كما قدم الشكر لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل لاستضافة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمساهمة في إنجاح الأنشطة والبرامج، التي يقيمها الدفاع المدني.

شريك داعمفيما ثمن وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للشؤون الأكاديمية د. غازي بن عبدالرحمن العتيبي رعاية سمو أمير المنطقة الشرقية لليوم العالمي للدفاع المدني، الذي تستضيفه الجامعة لمدة ثلاثة أيام، منوها بأن هذه الاستضافة تأتي امتدادا لرسالة الجامعة المجتمعية وتعاونها مع عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة كشريك داعم والممتد من سنوات ممثلا ببرنامج دافع وطني للسلامة من الكوارث ومساندته لرجال الدفاع المدني في حالات الأزمات كمتطوعين ليكونوا خط دفاع أول حال وقوع الكارثة، آخذة في الاعتبار تطلعات القادة -حفظهم الله- نحو نهضة وتطور المجتمعات ودعمها بالركائز والأسس التنموية.