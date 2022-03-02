شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليون مراجع لعيادات تجمع المدينة الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم 153 مركزا صحيا يتبع لتجمع المدينة المنورة الصحي، خدمات طبية لـ 1.740.241 مستفيدا خلال العام 2021م، في مختلف عيادات الرعاية الصحية الأولية.

وبيَّن التجمع أن العيادات الاستشارية بمراكز الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة قدمت خدماتها الطبية لـ 506.378 مستفيدا خلال العام الماضي، كما تلقى 278.798 طفلا خدمات التطبيب والعلاج في عيادات الطفل السليم، في حين بلغ عدد مراجعي عيادات الأمراض المزمنة 266.806، فيما استفاد من خدمات التوعية والتثقيف الصحي 95.671 مراجعا من مختلف الفئات العمرية.