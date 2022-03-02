شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1.2 مليون كجم مخلفات من محمية الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية عن إزالة أكثر من مليون و259 ألف كيلو جرام من المخلفات في أرجاء المحمية خلال المدة الماضية، وذلك ضمن مبادرات النظافة الشاملة التي تطلقها الهيئة على فترات زمنية مختلفة تحت مسمى «لتتنفس»، وبمشاركة عدد من الجمعيات البيئية، والفرق التطوعية، وأفراد المجتمع المحلي.

وأوضحت الهيئة أن النفايات المزالة كانت عبارة عن 183.710 كيلو جرامات من البلاستيك، و31.003 كيلو جرامات من المطاط، و26.665 كيلو جراماً من الحديد، و12.895 كيلو جراماً من الخشب، فيما بلغ مجموع المخلفات العامة المزالة من المحمية 1.005.000 كيلو جرام.

وبيّنت الهيئة أن هذه الحملات تنبع من رؤيتها في المحافظة على الحياة الفطرية في المحمية لضمان أن يستمتع بها جيل اليوم وأجيال المستقبل، وتأتي انسجاماً مع إستراتيجيتها لتعزيز الاستدامة البيئية، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة والموائل الطبيعية للحيوانات البرية في المحمية، عبر إزالة المخلفات التي تُعدّ من العوامل الرئيسة في تلوث التربة، وتدهور الغطاء النباتي، وفقدان التنوع البيولوجي، وهو ما يعزز دورها في تحقيق تطلعات رؤية السعودية 2030 في الإدارة الفاعلة للمخلفات، وتعزيز نهج الاقتصاد الدائري للكربون، عبر الحفاظ على أعلى قيمة للموارد وإعادة تصنيعها وتدويرها، بما يسهم في التصدي للتحديات البيئية الحالية والمستقبلية.