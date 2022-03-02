شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 563 إصابة كورونا.. وانخفاض «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة أمس، 563 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 839 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 12.201، من بينها 554 «حرجة».

وبينت إحصائية الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 745.590 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 724.388 حالة، بينما وصل إجمالي الوفيات في المملكة 9.001، بإضافة 3 حالات جديدة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات الفيروس.