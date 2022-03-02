الرئيس المكسيكي يرفض فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
أعلن رئيس المكسيك مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تفرض عقوبات انتقامية على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا.
وقال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مؤتمره الصحفي اليومي اليوم الثلاثاء، “نريد الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع الحكومات في العالم”.
وأدانت حكومته غزو أوكرانيا لكنها أحجمت حتى الآن عن توجيه انتقادات واضحة لروسيا.
وأوضح لوبيز أوبرادور، الذي انتقد بشدة وعلى نحو متكرر وسائل الإعلام المكسيكية، إجراءات الحظر والقيود المفروضة على وسائل الإعلام الحكومية الروسية، واصفًا إياها بأنها رقابة.
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