محمد بن مسعود - الدمام - وصفها بالامر الجدي للغاية .. ما هي الرسالة القوية التي ارسلها الرئيس الاوكراني الى بايدن بشأن روسيا

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نظيره الأمريكي جو بايدن إلى إعطاء “رسالة قوية ومفيدة” بشأن روسيا في خطاب حالة الاتحاد الذي يلقيه اليوم الثلاثاء.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” ووكالة “رويترز” في كييف: “إنه أمر جدي للغاية، لست في فيلم، وأنا لست رمزا أعتقد أن أوكرانيا هي الرمز. أوكرانيا هي قلب أوروبا”.

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وأضاف: “الآن أعتقد أن أوروبا ترى أن أوكرانيا شيء مميز لهذا العالم، ولهذا السبب لا يمكن للعالم أن يفقد هذا الشيء الخاص”.

في مقابلة نادرة مع وسائل الإعلام الدولية يوم الثلاثاء، قال زيلينسكي إنه طالما استمر “هجوم موسكو على المدن الأوكرانية”، فلن يتم إحراز تقدم يذكر في المحادثات.

وتابع: “عليك أن تتحدث أولا وقبل كل شيء، على الجميع أن يتوقف عن القتال وأن يعود إلى تلك النقطة التي بدأ منها قبل خمسة أو ستة أيام”.

وأردف: “أعتقد أن هناك أشياء أساسية يمكنك القيام بها، إذا فعلت هذا، والجانب الآخر يفعل ذلك، فهذا يعني أنهم مستعدون للسلام. إذا كانوا (غير مستعدين)، فهذا يعني أنك تضيع الوقت فقط”.

في وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه “من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات حول إمكانية عقد لقاء بين رئيسي روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي”.

بالأمس، جرت مفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في بيلاروسيا.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني وقت سابق إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات “وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا”.

فيما قال زيلينسكي إن الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا “لم تحقق نتائج نريدها”، مشيرا إلى أن الطرف الأوكراني سيقرر كيفية التحول للجولة الثانية، بعد أن يتناول نتائج الجولة الأولى بالتحليل.