محمد بن مسعود - الدمام - كشف كل ما يشاع وينشر في وسائل الاعلام الغربي .. مخرج أمريكي مقيم في العاصمة الأوكرانية يروي للعالم حقيقة ما يجري فيها (فيديو)

أعرب كاتب أمريكي مقيم في كييف عن امتعاضه من إقدام السلطات الأوكرانية على توزيع السلاح بشكل عشوائي على المواطنين الأوكرانيين بحجة التصدي للجيش الروسي.

وقال الكاتب والمخرج الأمريكي غونساليو ليرا في مقطع فيديو، صوره وهو متجول في شوارع العاصمة الأوكرانية، إن الوضع في المدينة يتسم بفوضى وسط حالات متزايدة لتبادل إطلاق النار (القوات الروسية لم تدخل المدينة بعد).

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وأضاف: “الإعلام الغربي لا يتحدث عن أن قرار (الرئيس الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي توزيع السلاح على المدنيين أدى عمليا إلى تسليح عناصر إجرامية في المدينة، الذين وبعد تصفية الحسابات والصراع على النفوذ فيما بينهم، سيتحولون إلى استهداف المواطنين العاديين”.

وتابع: “زيلينسكي خلق فوضى في أوكرانيا بذريعة التصدي للروس.. هذا هراء ودليل على قلة المسؤولية.. والأمر سينقلب على الأوكرانيين أنفسهم وسيؤذيهم.. نظام زيلينسكي شرير وأصيب بالجنون”.

وفي تسجيل آخر قال الكاتب الأمريكي مخاطبا الجمهور الغربي: “قادتكم السياسيون – بوريس جونسون وجو بايدن – لا يريدونكم أن تفهموا ما يحدث. لقد اختاروا الطريق السهل هو شيطنة الروس”.

وأضاف: “عندما يواجه الروس مقاومة، يتوقفون ويتراجعون ثم يحاصرون (بؤرة المقاومة). لا يريدون سقوط ضحايا.. الروس لا يريدون تدمير أوكرانيا.. هم حريصون على الحفاظ على سلامة هذا البلد.. لا يريدون إيذاء المدنيين”.

وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف “حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات”، حسبما صاغه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية “لنزع السلاح من أوكرانيا”، وحماية المدنيين في دونباس.

وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.