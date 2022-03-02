تعرف على إصابات العمل التي تغطيها التأمينات الاجتماعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
استعرضت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية حالات إصابات العمل التي يغطيها فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات.
وذكر الحساب الرسمي لـ التأمينات الاجتماعية على موقع تويتر، عبر إنفوجراف، حالات إصابات العمل التي يغطيها فرع الأخطار المهنية، وهي كما يلي:
- الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.
- الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه، أو إلى المسجد والعكس.
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- الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
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