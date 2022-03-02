تعرف على إصابات العمل التي تغطيها التأمينات الاجتماعية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

استعرضت المؤسسة العامة لـ التأمينات الاجتماعية حالات إصابات العمل التي يغطيها فرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات.‏

وذكر الحساب الرسمي لـ التأمينات الاجتماعية على موقع تويتر، عبر إنفوجراف، حالات إصابات العمل التي ‏يغطيها فرع الأخطار المهنية، وهي كما يلي:

-‏ الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه.‏

‏-‏ الحادث الذي يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي ‏يتناول فيه طعامه، أو إلى المسجد والعكس.‏

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‏-‏ الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.‏